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сегодня, 09:42
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У остановленного нарядом ДПС водителя нашли 2,3 грамма гашиша

В отношении 33-летнего липчанина возбуждено уголовное дело и составлено четыре административных протокола.

В Правобережном районе Липецка сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов. Во время беседы с полицейскими 33-летний водитель заметно нервничал. Автоинспекторы вызвали опергруппу и машину досмотрели: в салоне полицейские нашли полимерный сверток с неизвестным веществом внутри. Еще один сверток у водителя нашли при личном досмотре в дежурной части.

«Экспертиза установила, что в свёртках было 2,3 грамма гашиша. Липчанин пояснил, что изъятое наркотическое средство он хранил для личного потребления. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения водитель отказался», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере», санкции которой — до трёх лет лишения свободы.

В отношении липчанина также составлены четыре административных протокола: один — по части первой статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от медосвидетельствования и три протокола по части первой статьи 20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания — выяснилось, что водитель неоднократно превышал скорость и не оплачивал штрафы.
наркотики
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Житель
15 минут назад
В РФ можно быстро покончить с наркотиками - сдаешь тех кто продает, если вина их доказываются то мелкую рыбу отпускают и так по старшинству.
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-
48 минут назад
Подкинули.
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Ссёлки
49 минут назад
Это Вы ещё вечерами у нас не бываете.
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Ентот пэтриот
сегодня, 10:07
Просто ужас, что твориться.
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С Дачного
сегодня, 10:06
Всех водителей на экспертизу! Только после того как всё сотрудники ГИБДД, пройдут полиграф! А так это всё пыль в глаза, а не борьба за здоровье общества!
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Лена
сегодня, 10:00
Молодцы сотрудники ГИБДД.
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zzloyzz
сегодня, 10:16
обломали водителя
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