Уличные укрытия, три миллиона педиатрам, открытие медвуза: самые интересные моменты прямой линии с Игорем Артамоновым
Информация о зажатом дверями автобуса мальчике не подтвердилась: прищемило руку его матери
Уличные укрытия, три миллиона педиатрам, открытие медвуза: самые интересные моменты прямой линии с Игорем Артамоновым
Сегодня в Липецке: кукольный перфоманс, кто из липчан согласен трудится по 80 часов в неделю
«Квадра» начала срочный ремонт на улице Космонавтов: горячая вода отключена в пяти десятках домов
Происшествия
602
сегодня, 09:42
7
У остановленного нарядом ДПС водителя нашли 2,3 грамма гашиша
В отношении 33-летнего липчанина возбуждено уголовное дело и составлено четыре административных протокола.
«Экспертиза установила, что в свёртках было 2,3 грамма гашиша. Липчанин пояснил, что изъятое наркотическое средство он хранил для личного потребления. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения водитель отказался», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере», санкции которой — до трёх лет лишения свободы.
В отношении липчанина также составлены четыре административных протокола: один — по части первой статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от медосвидетельствования и три протокола по части первой статьи 20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания — выяснилось, что водитель неоднократно превышал скорость и не оплачивал штрафы.
0
0
0
3
4
Комментарии (7)