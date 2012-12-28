Уличные укрытия, три миллиона педиатрам, открытие медвуза: самые интересные моменты прямой линии с Игорем Артамоновым
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Происшествия
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36 минут назад
«Фольксваген» и «Гранта» столкнулись в Ельце: пострадал один из водителей
За сутки на дорогах области получили травмы два человека.
В Лебедянском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь 51-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Водителя доставили в больницу.
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