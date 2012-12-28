«Фольксваген» и «Гранта» столкнулись в Ельце: пострадал один из водителей

За сутки на дорогах области получили травмы два человека.



Утром 20 ноября в Ельце на улице Коммунаров столкнулись автомобили «Фольксваген» с 40-летним мужчиной за рулем и «Лада Гранта» под управлением 28-летнего водителя. С места аварии госпитализирован водитель «Лады».В Лебедянском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь 51-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Водителя доставили в больницу.