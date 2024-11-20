Сегодня в Липецке: кукольный перфоманс, кто из липчан согласен трудится по 80 часов в неделю

Всё самое главное про наступивший четверг.

В Липецке вдруг резко потеплеет. Западный атмосферный фронт и южный ветер поднимут температуру до +8 - +10 градусов. Это чуть выше, чем, например, в минувшие выходные в Краснодаре, где воздух прогревался «всего» до 7 градусов тепла.















Основной удар по отключениям холодной воды придётся на улицу Ковалёва, где с 10:00 и до окончания ремонта без удобств останутся дома №№ вл. 103а, 105/1, 105/2, 107а, 107д, 109, 109а, 109б, 109в, 109г, 109е, 109и, 109к, 111, 111 вл. 1, 111 вл. 2, 111 вл. 3, 111 вл. 4, 111стр. 5, 111а стр. 1, 111в, 111г, 113, 113а, 115а, 115б, 115в, 115е, 115/2, 115/3, 115/5, 115/6, 117, 117а, 117б, 117в, 117г, 117д, 117ж, 117е, 119, 119а, 119б, 119в, вл. 119г, 119г, 119е, стр. 119е к.1, 121а, 125, 125б, 125в, 125г,127а, 127б, 128, 128 стр. 1, вл. 129, вл. 129а, вл. 129/2, вл. 129/4, 130б, вл. 130, 130а стр. 1, 130а, вл. 131в, стр. 131б, вл. 133а, стр. 133б, вл. 132, вл. 132а, вл. 134, 136, 134а, вл. 130в, 135а, вл.135а, 136 стр. 1.



















С 9:00 до 16:00 не будет света на улицах Арсеньева, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63; Брюллова; Зегеля, 9а,11; Стасова; площади .В. Плеханова; в садоводчестве «Сокол», 1142, 1148, 1149, 1174, 1175, 1176, 1179, 1192, 1199а, 1205а;











В областной универсальной научной библиотеки (ул. Кузнечная, 2) сегодня состоятся творческие встречи с артистами Липецкого государственного театра кукол, посвященные 60-летию театра (6+).





В них будут принимать участие «звёздочки» кукольной сцены - артисты Людмила Черных, Надежда Чарикова, Наталия Горелькова и Александр Долматов, а также художник-постановщик Виктория Горбунова. Вы увидите отрывки из спектаклей «Три поросенка», «Заяц и Чих-Чох», «Трубадур и его друзья», узнаете о различных системах кукол и о том, как создается спектакль, и даже поучаствуете в мастер-классе по кукловождению.









Звуками музыки и строками душевной поэзии наполнится сегодня культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).





В 19:33 здесь начнётся музыкально-поэтический вечер (12+), в котором состоится встреча творческих людей Липецка, единомышленников в ламповой обстановке. Местные таланты поделятся своими творческими достижениями.











Пространство готово к приёму гостей







Участие бесплатное.







Пушкинская ирония

Вечером респектабельную публику Липецка ждут в государственное академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2). В 19:00 творческое объединение «НеКлассики» представит спектакль «Граф Нулин» по поэме А.С. Пушкина (12+).





Поэму Пушкин сочинил за два утра 13 и 14 декабря 1825 года, вынужденный от безденежья жить в Михайловском (позже это претенциозно подадут, как ссылку гения, хотя в селе его никто насильно не удерживал). Добрая, ироничная постановка, приуроченная к юбилею «солнца русской поэзии», в роли которого выступит артист театра Эмин Мамедов. Продолжительность 1 час без антракта.











Нестареющие кадры. Историю великого соблазнения барыни читает Александр Юрский







Классика Островского





Сходить сегодня можно и в Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3). В 17:00 сегодня дадут спектакль «Доходное место» по пьесе А.Н. Островского (12+).













История о том, как молодой человек пытается остаться честным и порядочным в мире, где богатство любого подлеца вызывает уважение, а бедность является пороком. Можно ли забыть о чести и достоинстве, чтобы стать обладателем счастливого билета в мир роскоши, получив доходное место от родственника?

50% липчан являются сторонниками традиционной продолжительности рабочей недели, установленной ТК, и даже достойный размер вознаграждения не заставит их трудиться более 40 часов в неделю, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.





На переработки при условии хорошего вознаграждения потенциально согласны 38% граждан. 19% готовы трудиться от 40 до 50 часов в неделю. На трудовую неделю продолжительностью от 50 до 60 часов согласны 11% граждан и еще 5% — на занятость от 60 до 80 часов в неделю, т.е. вдвое больше обычного.















По четвергам репертуар в кинотеатрах традиционно обновляется. Вот какие новинки ждут вас с сегодняшнего дня.





«Зять». Россия, 2024. Комедия. Режиссёр Анарио Мамедов (16+)





«Южное» впечатление подпортит только небольшой дождь, который возможен в течение дня.В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Варшавской, Зорге, Ново-Весовой, Олимпийской, Писарева, Постышева, Ударников.С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами обесточат улицы А.Г. Кочеткова; Арсеньева; Бабушкина; Бардина; Баумана; Белорусскую; Водную; Гагарина, 110, 110а, 145; Д. Бедного, 2, 66а; К. Булавина; Курчатова; Литейную; Пожарского, 8; Семенова-Тян-Шанского; Третьякова, 1, 18; Юношескую, 118; площадь Заводскую; переулки Войнич; Ермака; Ракетный; Свободный; Тёплый; Щепкина.Отключение электроэнергии на срок до 3-х часов в связи с монтажом приборов учёта в промежутке с 09:00 до 18:00 ждет дома на улицах К.Маркса, 27; Юношеской, 83а, 87б; площади Петра Великого, 3; а с 09:00 до 17:00 – на улице Аносова, 2, 4; на проспекте Мира, 16, 18, 20.В ситуации, когда немалая часть города перерыта или перекрыта, особенно важным становится использование «Яндекс-карт» или аналогичных приложений, которые помогут посторожить оптимальный маршрут.Так как организаторы убеждены, что отбоя от желающих не будет, то мероприятие пройдёт дважды – в 15:00 и в 17:00. Вход свободный.Мужчин, готовых к трудовым свершениям, больше, чем женщин. Граждане в возрасте 35—45 лет согласны вкалывать от 80 часов в неделю чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше. Больше всего же согласных на 80-часовую рабочую неделю, среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей.Размеренная жизнь Олега, примерного мужа и образцового отца, распланирована на годы вперед. Но судьба приготовила для него не самый приятный сюрприз: юная красавица дочь Алена влюбляется в некогда лучшего друга и ровесника Олега, Антона. Их бурная во всех отношениях молодость была настолько яркой, что Олег предпочитает держать ее в тайне от семьи. И конечно, он готов приложить все усилия, чтобы разрушить отношения дочери с ненавистным «зятем».Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Ян Цапник.США, 2024. Драма, биография. Режиссёр Курас ЭлленФотомодель и икона стиля, блиставшая на обложках Vogue, супруга египетского миллионера, муза Пикассо и Дали, культовый фотограф, автор всемирно известного «Репортажа в ванной Гитлера» и других величайших кадров, которые потрясли мир. Все это - невероятная Ли Миллер.Кейт Уинслет, Александр Скарсгард, Андреа Райзборо.Великобритания, США, 2024. Режиссёр Эдвард БергерВ центре сюжета — собрание кардиналов в Ватикане, которые приезжают в Рим, чтобы выбрать нового Папу. Файнс сыграет кардинала Ломели, которому поручено наблюдать за остальными. Пытаясь разобраться в политических махинациях, Ломели понимает: покойный Папа хранил от всех секрет, который необходимо раскрыть, прежде чем будет выбран новый понтифик.Стэнли Туччи, Рэйф Файнс, Изабелла Росселлини.