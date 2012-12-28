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В России
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44 минуты назад
В России втрое упало производство лососевой икры
При этом там также отметили сокращение производства структурированной икры, которая представляет собой икорную массу с добавлением комплексных пищевых добавок. За 10 месяцев этого года ее производство составило 433 т, что на 5,5% меньше аналогичного периода прошлого года (457 т).
Кроме того, уменьшился выпуск имитированной (искусственной) красной икры. Она изготавливается из водорослей, рыбного бульона, специальных добавок, иногда с добавлением желатина. За аналогичный период ее произвели — 544 т вместо 718 т годом ранее.
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