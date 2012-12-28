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В России
50
44 минуты назад

В России втрое упало производство лососевой икры

В России в три раза сократилось производство красной икры. По данным Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»), за 10 месяцев этого года натуральной лососевой икры произведено 10 тыс. т, в то время как за аналогичный период 2023-го этот показатель составил 29 тыс. т. Об этом «Известиям» рассказали в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (ФГБУ «НЦБРП»).
 
При этом там также отметили сокращение производства структурированной икры, которая представляет собой икорную массу с добавлением комплексных пищевых добавок. За 10 месяцев этого года ее производство составило 433 т, что на 5,5% меньше аналогичного периода прошлого года (457 т).

Кроме того, уменьшился выпуск имитированной (искусственной) красной икры. Она изготавливается из водорослей, рыбного бульона, специальных добавок, иногда с добавлением желатина. За аналогичный период ее произвели — 544 т вместо 718 т годом ранее.

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