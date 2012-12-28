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В России
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55 минут назад
В России планируют запустить полноценный аналог Apple Pay в 2025 году
Она позволит клиентам оплачивать покупки, просто приложив смартфон к терминалу, причем независимо от операционной системы устройства — Android или iOS. Терминалы Сбера совместимы с этой технологией — оплата может проходить через Bluetooth с помощью мобильных приложений покупателей, уточнил Дмитрий Малых.
О планах проработать похожую технологию под названием «Волна» в октябре заявили в Национальной системе платежных карт (НСПК). Этот бесконтактный способ оплаты также будет доступен пользователям и iPhone и техники на Android.
О готовности присоединиться к тестированию «Волны» «Известиям» сообщили в нескольких банках — «Дом.РФ», «Новиком» и «Зенит».
Bluetooth-оплата не зависит от экосистемы Apple, что дает ей преимущество в условиях санкций, подчеркнул директор по инновациям финтех-разработчика и интегратора Fork-Tech Владислав Лаптев.
«Оплата через Bluetooth предполагает установление защищенного соединения между устройством покупателя и терминалом. В отличие от Apple Pay, использующего NFC, Bluetooth обладает большей дальностью действия и гибкостью. Однако для обеспечения безопасности потребуется внедрение новых стандартов шифрования и токенизации», — добавил директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев.
В ЦБ поддерживают инициативы участников рынка, направленные на развитие платежных технологий, удобных для граждан, сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России.
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