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В России
3
1 минуту назад

В Госдуме приняли закон о совершенствовании воспитательной работы в детских лагерях

По словам Володина, необходимо создать единую программу воспитательной работы в детских лагерях отдыха.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о совершенствовании воспитательной работы в детских лагерях отдыха, — говорится на сайте Госдумы.

«После принятия закона будет создана единая программа воспитательной работы в детских лагерях отдыха. Важно, что детям будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Программу и календарный план к ней утвердит федеральный орган исполнительной власти. По этим документам будут строить свою работу вожатые и воспитатели во всех детских лагерях.

«В календарный план в обязательном порядке будут входить родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и художественной литературы, показ фильмов, а также игры и другие мероприятия, направленные на формирование чувств патриотизма, трудолюбия, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию, природе и окружающей среде», — отметил Володин.
детские лагеря
дети
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