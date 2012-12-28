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В России
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32 минуты назад
Депутат Горячева просит разъяснения по переосвидетельствованию инвалидов без конечностей
В России могут уточнить необходимость подтверждения инвалидности людей с ампутированными верхними или нижними конечностями.
По ее словам, во время круглого стола в Госдуме к ней обратились инвалиды с ампутациями, которые выражали недовольство по поводу обязательного прохождения переосвидетельствования в учреждениях медико-социальной экспертизы.
Она объяснила, что порядок установления инвалидности определяется правительством России. Согласно правилам, гражданам присваиваются I, II или III группы инвалидности, а лица до 18 лет классифицируются как «дети-инвалиды». В общем случае, инвалиды I группы должны проходить переосвидетельствование раз в два года, инвалиды II и III групп — ежегодно, а дети-инвалиды — один раз на весь срок признания инвалидности.
Чтобы предотвратить неоднозначное толкование действующих правил, Горячева попросила уточнить необходимость обязательного прохождения переосвидетельствования для инвалидов с ампутированными верхними и/или нижними конечностями. В своей переписке депутат попросила подготовить соответствующие разъяснения и сообщить о них до 15 декабря 2024 года.
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