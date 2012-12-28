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В России
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сегодня, 15:34

В Москве прощаются с артисткой Светланой Светличной

Звезду советского кино Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище.

Прощание с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной началось в Доме кино в Москве, — передает РИА Новости.

Актриса фильма «Бриллиантовая рука» лежала в открытом гробу на сцене. Несколько артистов поочередно выходили на сцену и рассказывали о своем общении с легендой кино.

Около 12:50 коричневый гроб с телом Светланы Афанасьевны вынесли из большого зала. Когда процессия появилась на улице, послышались крики «браво!» и аплодисменты. Гроб загрузили в автомобиль.

Артистка умерла в субботу в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

После церемонии прощания актрису похоронят на Троекуровском кладбище в «актерском городке».
Светличная
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