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В России
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сегодня, 15:34
В Москве прощаются с артисткой Светланой Светличной
Звезду советского кино Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище.
Актриса фильма «Бриллиантовая рука» лежала в открытом гробу на сцене. Несколько артистов поочередно выходили на сцену и рассказывали о своем общении с легендой кино.
Около 12:50 коричневый гроб с телом Светланы Афанасьевны вынесли из большого зала. Когда процессия появилась на улице, послышались крики «браво!» и аплодисменты. Гроб загрузили в автомобиль.
Артистка умерла в субботу в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.
После церемонии прощания актрису похоронят на Троекуровском кладбище в «актерском городке».
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