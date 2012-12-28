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сегодня, 13:49

В Госдуме предлагают сократить срок владения недвижимостью для освобождения от налога

В настоящее время минимальный предельный срок владения равен пяти годам.

Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым вносят в Госдуму законопроект, предусматривающий снижение с пяти до трех лет срок владения недвижимым имуществом, после которого можно не уплачивать НДФЛ с дохода от его продажи, — передает РИА Новости.

Сейчас доходы от продажи объекта недвижимости освобождаются от налогообложения, если он находился в собственности у налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения имуществом — пяти лет. При этом минимальный срок может составлять три года, если право собственности на недвижимое имущество получено физическим лицом в порядке наследования или по договору дарения от его члена семьи или близкого родственника, в результате приватизации, плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением. При этом в собственности у гражданина на дату госрегистрации перехода права собственности на проданное имущество не должно находиться иного жилого помещения. При применении данного условия не учитывается недвижимое имущество, приобретенное данным лицом или его супругом в течение 90 дней до даты госрегистрации права собственности на проданное имущество.

«Предлагается установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества три года, в случае, если право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, такой срок составит один год, а в иных случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 2171 Налогового кодекса Российской Федерации — два года», — говорится в пояснительной записке к документу.

По словам Нилова, в настоящее время многие граждане, чтобы сэкономить и не платить подоходный налог от продажи квартиры, ждут положенного по НК РФ пятилетнего срока ее нахождения в собственности. Или если недвижимость получена, например, в порядке наследования или по договору дарения - нужно ждать три года для ее продажи без уплаты НДФЛ. При этом страдает трудовая мобильность населения, а средства от продажи недвижимости и приобретения нового жилья идут в экономику с задержкой.

Риелторы считают, что возможное снижение предельных сроков владения недвижимостью, доходы от продажи которой освобождаются от налогообложения, позволит поддержать вторичный рынок жилья в России.
недвижимость
налог
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