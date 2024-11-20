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В России
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сегодня, 13:01
Врач назвал приводящую к пневмонии ошибку при лечении кашля
Специалист развеял популярный миф о применении противокашлевых препаратов при влажном кашле, когда организм естественным путем пытается избавиться от мокроты в бронхах.
В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Агапкин опроверг заблуждение гостьи студии о том, что противокашлевые средства можно применять при влажном кашле.
«На самом деле, конечно, нет. Потому что кашель — это естественная защитная реакция организма, когда мокрота выводится из бронхов, если в этот момент подавить кашлевый рефлекс, то эта мокрота будет стекать в легкие», — объяснил врач. В результате, как отметил специалист, прием противокашлевых лекарств при влажном кашле может вызвать развитие пневмонии.
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