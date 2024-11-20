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В России
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сегодня, 11:29
Депутат Бессараб рассказала о повышении пенсий работающих и неработающих россиян с 2025 года
Депутат также рассказала, что с 1 апреля 2025 года на 14,7% будет увеличена социальная пенсия.
«Если это не будет соответствовать уровню инфляции, то правительство будет наделено полномочиями по увеличению такой индексации до 1 февраля 2025 года», — сообщила Бессараб.
Также депутат рассказала, что с 1 апреля 2025 года будет увеличена социальная пенсия на 14,75%, — пишет «Лента.ру».
В начале ноября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассказывала, что с 1 декабря 2024 года пенсии в России увеличат гражданам, которые отметили 80-летний юбилей в ноябре.
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