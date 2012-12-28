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В России
49
32 минуты назад

В РФ появилась новая схема мошенничества со взломом аккаунта на «Госуслугах»

Мошенники начали отправлять цветы и подарки пользователям «Госуслуг».

Новая схема мошенничества со взломом аккаунта на госуслугах появилась в России: жертве отправляют цветы или другой подарок, а спустя несколько дней просят «код подтверждения доставки», который на самом деле дает доступ к порталу госуслуг, — сообщает группа быстрого реагирования «Билайна».

«Мошенники придумали новый способ обмана: они отправляют жертве цветы или другой подарок, а спустя несколько дней запрашивают «код подтверждения доставки», — рассказали в компании.

Если жертва сообщает этот код, то рискует остаться без денег и с кредитами, — передает РИА Новости.

«Таким образом мошенники взламывают аккаунты на госуслугах», — отметили в компании.

Ранее "Почта России" предупредила россиян о мошеннических звонках от имени компании. Сначала жертве звонит аферист, представляющийся сотрудником почты, и уверяет, что на имя гражданина пришло некое почтовое отправление, за которым нужно лично явиться в отделение связи. При этом он обещает упростить процесс, прислав уведомление, но для оформления заявки потребуется назвать код из СМС, который на самом деле являются кодом доступа к порталу госуслуг.

В компании подчеркнули, что никогда не просят сообщить код из СМС.

Схема с кодами из СМС — одна из самых популярных у аферистов. В большинстве случаев жертве звонят якобы сотрудники энергосбыта, или поликлиники, или «Почты России», отправляют код для входа в госуслуги, просят его назвать и скидывают звонок. Затем звонят якобы уже от госуслуг, пугают клиента тем, что кто-то получил доступ к его профилю, и человек уже полностью доверяет мошенникам, называет коды и переводит деньги на якобы безопасный счет.
мошенники
Госуслуги
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