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В России
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сегодня, 09:59
В МВД назвали обязательные отметки в российском паспорте
Также в паспорт могут включаться необязательные отметки, например, группа крови и идентификационный номер налогоплательщика. Если гражданин пожелает, в документы могут включить данные о браке и детях до 14 лет.
Обязательными к проставлению в паспорте являются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации; а также сведения об отношении к воинской обязанности, —говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в документ по желанию гражданина могут быть внесены сведения о регистрации и расторжении брака; о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста); о ранее выданных паспортах; о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.
Также в паспорт могут быть внесены необязательные отметки, проставляемые иными органами и организациями: например, о группе крови (соответствующими медицинскими организациями); или об идентификационном номере налогоплательщика (налоговыми органами).
Подчеркивается, что самостоятельное внесение гражданами в паспорт сведений, отметок и записей недопустимо и влечет его недействительность.
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