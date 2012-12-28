В канун Дня матери в Тракторозаводском районе чествовали воспитателей

Ольга Митрохина вручила благодарственные письма и подарки 16 педагогам.

В преддверии Дня матери, который отмечается в России 24 ноября, в актовом зале детского сада №35 в микрорайоне Тракторостроителей прошёл трогательный праздник: на нём чествовали самых «многодетных» матерей — воспитателей детских садов. Например, в детском саду №35 у каждого воспитателя примерно по 18 воспитанников: в садике восемь групп, которые посещают 140 детей.

Праздник начался с необычного вернисажа — рисунков воспитанников детских садов к Дню матери. Каждый портрет — настоящий шедевр: ведь на нём дошколята изобразили самого главного человека в своей жизни — свою маму.







Сразу после знакомства с выставкой депутат Липецкого областного Совета по избирательному округу №2, заместитель председателя правления — исполнительный директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина перешла к церемонии награждения: вручила 16-ти педагогам девяти детских садов округа благодарственные письма от областного Совета, а от себя лично — подарочные сертификаты в гипермаркет номиналом 3000 рублей каждый.



— Воспитатель — это не просто профессия, а настоящее призвание. Сколько вам нужно мудрости, сколько терпения и любви! Ведь мы отдаём вам самое ценное и дорогое, что у нас есть — своих маленьких детей, которые, когда приходят к вам, ещё совсем ничего не умеют делать. А вы не только ухаживаете за ними и присматриваете — вы развиваете их навыки и способности. Ваша профессия — очень сложная. Огромное вам спасибо за ваш труд, за ту любовь и тепло, которое вы дарите нашим детям, за верность профессии! Это, на самом деле, дорогого стоит! В День матери хочется пожелать всем вам быть счастливыми мамами, и чтобы ваши дети дарили вам только любовь и заботу, чтобы все ваши мечты воплотились в жизнь! — сказала Ольга Митрохина.

Собирать и чествовать воспитателей в День матери в Тракторном стало уже доброй традицией. Так у педагогов появился ещё один праздник — помимо Дня воспитателя и всех дошкольных работников, который отмечался 27 сентября.

У воспитателя детского сада №22 Людмилы Анохиной за плечами — 24 года педагогического стажа. За плодотворный многолетний труд её и чествовали в канун Дня матери.

— Работать я начинала в детскому саду №44, который неподалёку отсюда. Пришла в детский сад сразу после окончания школы. Сначала работала помощником воспитателя. Мой первый педагог — заведующая детским садом №44 Клара Васильевна Косякина. Она научила меня очень многому. Потом в связи с переездом я перешла в другой детский сад, а сейчас работаю в детском саду №22 с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Очень приятно, что о воспитателях стали вспоминать и в День матери — обычно нас награждали только в профессиональный праздник — День дошкольного работника, — рассказала Людмила Анохина.



Мария Сидорова работает в системе дошкольного образования больше 35 лет. Свой трудовой путь после педагогического училища начинала в деревенском детском саду в Данковском районе. А с 1993-го года — то есть уже 31 год — работает в липецком детском саду №22.

Своих детей «многодетные мамы»-воспитатели считают по выпускам: на счету Марии Сидоровой уже шесть выпусков более чем по 30 детей — то есть примерно 200 детей она вырастила и довела до школы.

А воспитатель Светлана Печерская в профессии уже 43 года, из которых 30 лет она работает в детском саду №44.

— С детьми время не замечаешь, года бегут без счёта. Мои воспитанники уже приводят ко мне своих детей. С 1994-го года я работают в детском саду №44. Сколько детей уже выпустила — не считала. Но очень часто встречаю благодарных родителей, которые говорят мне добрые слова! — Отметила Светлана Печерская.

У Светланы Печерской в семье — целая трудовая династия педагогов. Её мать с 1959 года работала в детском саду №36 в Тракторном. Потом «вахту» подхватила Светлана. А потом — её сын Юрий Печерский: он закончил исторический факультет ЛГПУ и успел получить первую высокую награду, ещё работая вожатым в детском лагере — стал лауреатом президентской премии для талантливой молодёжи. По этому поводу с ним даже напечатали интервью в «Молодёжном вестнике».

Заместитель заведующей детского сада №126 Оксана Виноградова личным примером подтверждает: воспитатель — это призвание. Женщина пришла работать в детский сад в 1993-м году, в 2007-м уходила из профессии в банковскую сферу, но потом всё же вернулась в систему дошкольного образования.

— Хорошую традицию завела Ольга Николаевна поздравлять педагогов и в День матери, — сказала Оксана Виноградова.

В детском саду №35 наградили заведующую Светлану Денисову и старшего воспитателя Светлану Муравьёву. Светлана Денисова поблагодарила депутата Ольгу Митрохину и за другую помощь дошкольным учреждениям: к началу учебного года все детские сады избирательного округа №2 получили сертификаты на 20 000 рублей. В 35-м садике на эти деньги сразу купили интерактивную доску — это большое подспорье в работе воспитателям.



Церемония награждения в детском саду завершилась чаепитием и разговором по душам.

В избирательном округе №2 — девять детских садов, в которых работают множество педагогов, воспитателей, логопедов, нянечек, музыкальных руководителей. И все отдают детям своё сердце. Плюс каждому ребёнку нужен свой подход.

— Все, кто отдал свою жизнь этой профессии, достойны награды! Для меня очень важно встретиться с воспитателями в тёплой обстановке и высказать им слова признания и благодарности, — подытожила встречу Ольга Митрохина.