Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Петровском парке Ельца ловят гигантских толстолобиков несмотря на запрет
Общество
Организатор поджогов и их юный исполнитель задержаны в Липецке
Происшествия
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
Здоровье
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: найти друг друга или исчезнуть в загробном мире, новогодний корпоратив, отключение горячей воды
Общество
Надо ли законодательно ограничить рост цен на картофель?
ПозиTиV
Установлены все участники конфликта у шаурмичной на Первомайской
Происшествия
Спрятавший труп погибшей пассажирки в лесу водитель получил 6 лет колонии-поселения
Происшествия
Липецкая вечЁрка: снос жилого дома, опухоль с футбольный мяч и новые парковочные правила
Общество
За гибель 47-летнего отца пятерых детей семья получила компенсацию в 600 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
Установлены все участники конфликта у шаурмичной на Первомайской
Происшествия
В тепловом комплексе «Квадры» не хватает четверти сотрудников
Общество
Слесарь упал с лестницы и умер в больнице: завершено расследование несчастного случая в ООО «Липецкптица»
Происшествия
Полиция провела проверку по драке девушек-подростков у дискотеки в Ельце
Происшествия
Первые модульные домики для водителей липецких автобусов поставят только в конце ноября
Общество
В Липецкой области сухо, ветрено и до +6
Погода в Липецке
В Липецкой области зафиксированы две смерти от COVID-19
Коронавирус
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
37-летняя липчанка пришла в гости и зарезала именинника
Происшествия
На НЛМК определили лучшего машиниста тепловоза
НЛМК Live
Читать все
В России
1610
сегодня, 16:12
2

В Минобороны сообщили о нанесении ВСУ ударов ракетами ATACMS в Брянской области

ВСУ ночью нанесли удар шестью ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. В результате атаки возник пожар.

В Минобороны России сообщили, что минувшей ночью в 3.25 противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами.

По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты «ATACMS» американского производства. В результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» пять ракет сбиты, одна повреждена, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет, — отмечается в Телеграм-канале Минобороны РФ.

Ранее американские СМИ писали, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ ракетами ATACMS. Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс позднее подтвердил эту информацию. Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что некоторые страны ЕС также разрешили использовать свое оружие для ударов вглубь РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обновленная ядерная доктрина предполагает возможность ядерного ответа в случае использования западных неядерных ракет Украиной против России. Ранее он отмечал, что принятое западными странами решение означает «качественно новый виток» напряженности, — передает ТАСС.
ракеты
Брянск
0
1
11
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Татьяна
59 минут назад
И долго Россия, будет терпеть и ждать.? Что ждём, когда бомбу Америкосы скинут как на Хиросиму и Нагасаки
Ответить
Сергей
сегодня, 17:08
Ну и что теперь будет? Пройдена очередная красная линия. Привет от Америки получили. Теперь они ждут и мы все ждём. Интересно, наш ответ Америки как-то коснётся? Лавров заверил весь мир что ядерного ответа не будет. А не ядерный ? и кому? и где?... Ждём
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru