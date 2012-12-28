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В России
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сегодня, 16:12
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В Минобороны сообщили о нанесении ВСУ ударов ракетами ATACMS в Брянской области
ВСУ ночью нанесли удар шестью ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. В результате атаки возник пожар.
По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты «ATACMS» американского производства. В результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» пять ракет сбиты, одна повреждена, — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет, — отмечается в Телеграм-канале Минобороны РФ.
Ранее американские СМИ писали, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ ракетами ATACMS. Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс позднее подтвердил эту информацию. Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что некоторые страны ЕС также разрешили использовать свое оружие для ударов вглубь РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обновленная ядерная доктрина предполагает возможность ядерного ответа в случае использования западных неядерных ракет Украиной против России. Ранее он отмечал, что принятое западными странами решение означает «качественно новый виток» напряженности, — передает ТАСС.
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