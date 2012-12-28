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472
сегодня, 15:20
8

24-летний водитель «десятки» накопил 50 штрафов за превышение скорости

И теперь заплатит 90 000 рублей.

24-летний водитель «ВАЗ 21100» — злостный нарушитель скоростного режима заплатит 90 тысяч рублей за неуплату 50 штрафов в срок.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчину привлекли к административной ответственности по части первой статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок» и наложили штраф в двукратном размере суммы неуплаченных административных штрафов по статье 12.9 КоАП РФ — за превышение скорости.

Так как всего за нарушение скоростного режима липчанин был привлечен к ответственности 50 раз, а общая сумма штрафов составила 45 тысяч рублей, то теперь эта сумма удвоилась.
ПДД
нарушение
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
не-а чё
12 минут назад
В Чаплыгине военком долетался,поссажирку угробил и сам в реанимации.
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А грязий
14 минут назад
Цыгани летают с рёвом по улочкам и платят наличкой, так как ВУ нет ни у кого, они и писать то не всё могут.
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Молодец ,
24 минуты назад
допонтовался ! И всех неплательщиков штрафов так учить !
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Надо
29 минут назад
Надо было десятку забрать. Всё равно он платить не будет. Одним неодекватом на дороге стало бы меньше.
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Колхозник
сегодня, 16:06
Из за таких и гибнут люди
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товарищ Поддорожный
сегодня, 15:30
Лучше бы права лешить и транспортное средство конфисковать. Пусть пешком ходит
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Бим
сегодня, 16:24
И заставить пройти "Идиотен тест"
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26-й
сегодня, 15:33
Это точно!!!
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