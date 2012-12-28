24-летний водитель «десятки» накопил 50 штрафов за превышение скорости

И теперь заплатит 90 000 рублей.

24-летний водитель «ВАЗ 21100» — злостный нарушитель скоростного режима заплатит 90 тысяч рублей за неуплату 50 штрафов в срок.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчину привлекли к административной ответственности по части первой статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок» и наложили штраф в двукратном размере суммы неуплаченных административных штрафов по статье 12.9 КоАП РФ — за превышение скорости.Так как всего за нарушение скоростного режима липчанин был привлечен к ответственности 50 раз, а общая сумма штрафов составила 45 тысяч рублей, то теперь эта сумма удвоилась.