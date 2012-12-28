После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
Сегодня в Липецке: найти друг друга или исчезнуть в загробном мире, новогодний корпоратив, отключение горячей воды
В центре Липецка и в районе улицы Кривенкова пройдут ремонты теплостей: подача тепла будет ограничена
Слесарь упал с лестницы и умер в больнице: завершено расследование несчастного случая в ООО «Липецкптица»
В России
69
сегодня, 15:21
В Москве наблюдается исторический минимум уровня безработицы
В Москве фактически нет людей, официально признанных безработными.
«Безработица сейчас находится на исторически низком уровне. И неважно, мы измеряем ее по регистрируемой безработице или мы измеряем ее по международным стандартам, по оценкам Международной организации труда, — 0,9% уровень безработицы», — сказала Александрова.
Она рассказала, что, руководя центром службы занятости, предлагала мэру Москвы Сергею Собянину его закрыть. «Мы какое-то время [назад] пришли к мэру и говорим: «Давайте закроем, потому что больше нет в городе безработных», — отметила Александрова.
По ее словам, раньше безработные люди приходили «потоком в течение года» — в пандемию коронавируса по 400 тыс. в год, позже — по 200 тыс. в год. «Сейчас людей, которые приходят, и мы им присваиваем статус безработных с выплатой пособий, вообще нет. Может быть, на весь город есть 10 тыс. таких людей, которым необходимо присвоить такой статус, но скорее как некую льготу, которая сопровождает сам статус», — пояснила она.
За год центр занятости Москвы трудоустраивает примерно 60 тыс. человек. Однако сам статус безработного утратил востребованность. «Никому больше не нужен статус безработного. Фактически нет ни одного человека, которому мы не можем найти работу в городе», — отметила Александрова.
В то же время в мэрии понимают, что сложившаяся ситуация — «обратная сторона» дефицита кадров. «В Москве у нас дефицит наблюдается везде», — констатировала она.
По последним данным Росстата, в сентябре уровень безработицы в среднем по России составил 2,4%, третий месяц фиксируясь на исторически низких уровнях.
0
0
0
0
0
Комментарии