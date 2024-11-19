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сегодня, 14:42
Опубликован официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Опубликован официальный логотип празднования юбилейной даты, 80-летия, Победы в Великой Отечественной войне.
Презентация символа проходит в Музее Победы на Поклонной горе.
На логотипе изображена скульптура Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!», являющаяся центром памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.
Ранее президент России Владимир Путин призвал отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне ярко, торжественно и с глубоким содержанием. По его словам, главная задача — наполнить все мероприятия глубоким содержанием, — пишут «Известия».
В 2025 году 9 Мая отмечается 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.
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