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Происшествия
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51 минуту назад
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Дело о пьяном угоне «Шкоды» от торгового центра по улице Неделина дошло до суда
За неправомерное завладение автомобилем 33-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по версии следствия, в июле этого года мужчина проходил мимо торгового центра на улице Неделина и заметил припаркованный автомобиль «Шкода Октавия» с запущенным двигателем и открытой дверью. И он тут же воспользовался моментом, сел за руль чужой машины и поехал на улицу Фрунзе, где его ждали друзья. И хоть путь был недалёк, угонщик успел попасть в ДТП — повредил боковое зеркало, задев припаркованный автомобиль.
29-летний хозяин «Шкоды» сразу обратился в отдел полиции №8 с заявлением об угоне. Он рассказал, что совсем ненадолго оставил ключи в замке зажигания, а сам открыл багажник, чтобы выгрузить товар в киоск.
Вскоре угонщик был обнаружен пьяным в компании друзей.
«Машину он бросил во дворе дома, а сам забрался по перилам на балкон арендованной квартиры и в ней спрятался», — ранее рассказала пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Теперь мужчине грозит за угон до двух лет лишения свободы. Ранее автоинспекторы составили административные протоколы за оставление места ДТП, невыполнение требования о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, отсутствие страховки и водительского удостоверения. Суд лишил липчанина водительских прав на год.
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