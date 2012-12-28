В центре Липецка и в районе улицы Кривенкова пройдут ремонты теплостей: подача тепла будет ограничена
Сегодня в Липецке: найти друг друга или исчезнуть в загробном мире, новогодний корпоратив, отключение горячей воды
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
В России
30
16 минут назад
В Нижегородской области началось серийное производство мобильных убежищ
В Нижегородской области началось серийное производство мобильных убежищ «КУБ-М», которые можно использовать для защиты людей от различных угроз, например, ядерного взрыва.
Уточняется, что производственный процесс развернулся в городе Дзержинске, расположенном в Нижегородской области. Это событие стало итогом многолетних исследований и усилий учёных и экспертов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
По данным института, мобильное убежище является многофункциональным сооружением, обеспечивающим защиту от различных угроз, в том числе природных бедствий и техногенных происшествий. На сайте уточняется, что разработанное специалистами ВНИИ ГОЧС мобильное убежище «КУБ-М» в течение 48 часов способно защищать от воздушной ударной волны, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности.
«По словам разработчиков, главное достоинство укрытия - это его мобильность. Убежище можно легко транспортировать на другое место и подключать к существующим инженерным системам», — отметили в институте.
Уточняется, что запуск серийного производства поддерживается на уровне государства.
0
0
0
0
0
Комментарии