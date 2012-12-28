Наконец-то! В Липецке с опозданием на 77 дней отремонтировали последнюю дорогу по нацпроекту
В центре Липецка и в районе улицы Кривенкова пройдут ремонты теплостей: подача тепла будет ограничена
Сегодня в Липецке: найти друг друга или исчезнуть в загробном мире, новогодний корпоратив, отключение горячей воды
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
В России
49
сегодня, 12:54
Энергопотребление в России может превзойти отметку в 3%
Эксперты оценивают текущий рост энергопотребления на уровне 3,4%.
«Сейчас (энергопотребление составляет) 3,4% с учетом високосного года на текущую дату», — заявил он на заседании комитета Госдумы по энергетике.
В свою очередь, замминистра энергетики Евгений Грабчак указал, что по итогам года показатель вырастет в РФ в пределах 3-3,5%, — передает ТАСС.
В течение года динамика энергопотребления в стране колеблется — в январе его уровень рос год к году почти на 5% на фоне холодов, при этом новым драйвером роста называют майнинг.
0
0
0
0
0
Комментарии