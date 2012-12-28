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В России
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сегодня, 12:13
В Москве прощаются с бывшим солистом группы «На-на» Владимиром Левкиным
19 ноября на Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «На-на» Владимиром Левкиным. Проститься с артистом пришли родные, друзья, поклонники и коллеги.
Проститься с артистом пришли родные, друзья, поклонники и коллеги.
Как рассказала ранее вдова Владимира Левкина Марина, церемония продлится до 13:00. После прощания артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Владимир Левкин ушел из жизни еще рано утром 17 ноября. Экс-солист группы «На-На» Владимир Лёвкин скончался в возрасте 57 лет.
Причиной смерти экс-солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина стала онкология лимфатической системы, с которой он боролся на протяжении более 20 лет, — пишет Mash.
Музыкант родился 6 июня 1967 года в Москве. Прославился как участник первого состава группы «На-На», в которую он попал в 1989 году после кастинга в новый музыкальный проект Бари Алибасова. После ухода из группы в 1998 году Левкин выпустил сольный альбом, создал группу «Кеды» с Вячеславом Качиным. Левкин занимался благотворительностью и общественной деятельностью. С 2014 по 2016 год он был генеральным директором международного арт-фестиваля «Открытое море».
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