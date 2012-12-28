Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Петровском парке Ельца ловят гигантских толстолобиков несмотря на запрет
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область снег с дождем
Погода в Липецке
В центре Липецка и в районе улицы Кривенкова пройдут ремонты теплостей: подача тепла будет ограничена
Общество
Организатор поджогов и их юный исполнитель задержаны в Липецке
Происшествия
Сегодня в Липецке: найти друг друга или исчезнуть в загробном мире, новогодний корпоратив, отключение горячей воды
Общество
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
Здоровье
Надо ли законодательно ограничить рост цен на картофель?
ПозиTиV
Липецкая вечЁрка: снос жилого дома, опухоль с футбольный мяч и новые парковочные правила
Общество
Дыру в Ельце засыпали
Происшествия
Читать все
Героев СССР и Героев России освободят от уплаты туристического налога в Липецке
Общество
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
Здоровье
Спрятавший труп погибшей пассажирки в лесу водитель получил 6 лет колонии-поселения
Происшествия
Дело о пьяном угоне «Шкоды» от торгового центра по улице Неделина дошло до суда
Происшествия
Транспортная развязка на кольце Трубного завода находится в планах правительства области
Общество
В Липецке закончили капремонт 1-й гимназии
Общество
Ничего святого: ельчанина обманули при покупке ходунков для инвалидов
Происшествия
В ближайшие три дня в Липецкой области будет бушевать ветер
Погода в Липецке
«Надо ставить цель — миллиард рублей!»
Общество
Из «L-сити» эвакуировали посетителей
Происшествия
Читать все
В России
357
сегодня, 12:13

В Москве прощаются с бывшим солистом группы «На-на» Владимиром Левкиным

19 ноября на Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «На-на» Владимиром Левкиным. Проститься с артистом пришли родные, друзья, поклонники и коллеги.

Церемония прощания с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным, умершим в возрасте 57 лет, началась в большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве, — передает ТАСС.

Проститься с артистом пришли родные, друзья, поклонники и коллеги.

Как рассказала ранее вдова Владимира Левкина Марина, церемония продлится до 13:00. После прощания артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Владимир Левкин ушел из жизни еще рано утром 17 ноября. Экс-солист группы «На-На» Владимир Лёвкин скончался в возрасте 57 лет.

Причиной смерти экс-солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина стала онкология лимфатической системы, с которой он боролся на протяжении более 20 лет, — пишет Mash.

Музыкант родился 6 июня 1967 года в Москве. Прославился как участник первого состава группы «На-На», в которую он попал в 1989 году после кастинга в новый музыкальный проект Бари Алибасова. После ухода из группы в 1998 году Левкин выпустил сольный альбом, создал группу «Кеды» с Вячеславом Качиным. Левкин занимался благотворительностью и общественной деятельностью. С 2014 по 2016 год он был генеральным директором международного арт-фестиваля «Открытое море».
Левкин
прощание
0
1
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru