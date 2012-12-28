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сегодня, 10:45

В Минобороны сообщили об уничтожении 13 беспилотников в РФ

Уточняется, что дроны были уничтожены в период с 7:15 по 8:35 по московскому времени.

Российские средства ПВО с 7.15 до 8.35 мск уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской областью и один — над Белгородской, — сообщили в Минобороны РФ.

«Девятнадцатого ноября 2024 года в период с 7.15 до 8.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один – над территорией Белгородской», — говорится в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве сообщали, что в течение прошедшей ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских БПЛА над территорией Ростовской области и один — над территорией Белгородской.
беспилотники
атака
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