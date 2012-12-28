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В России
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сегодня, 09:59
Минстрой хочет дифференцировать взносы на капремонт с 2025 года
Для успешной реализации программы капитального ремонта нужно довести тариф до реального показателя.
«С учетом необходимости финансирования работ по замене лифтового оборудования, Минстроем России предлагается с 2025 года внести изменения в процедуру начисления взносов на капитальный ремонт, сделав ее дифференцированной. Собственники жилых помещений в домах, где установлены лифты, нуждающиеся в замене, будут платить больше, чем граждане, проживающие в домах без лифтов», — отметил Якубовский.
По его словам, средний взнос на капремонт в РФ составляет 12,6 рубля за 1 кв. м, что примерно в два раза меньше экономически обоснованного, и для успешной реализации программы капремонта необходимо доведение тарифа до реальных показателей, — передает РИА Новости.
«Нужно отметить два момента. С одной стороны это безусловно обоснованное решение, ведь лифты - это общее имущество собственников, а стоимость их замены чрезвычайно высока. С другой стороны, нам необходимо сделать процедуру капремонта, выбора и осуществления ремонтных работ более понятной и прозрачной, чтобы собственник квартиры реально видел на что идут собранные деньги», - резюмировал он.
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