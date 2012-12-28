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В России
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сегодня, 10:08
Сумму застрахованных ипотечных средств повысят в 2025-м
«Варианты законопроекта уже есть, но текст еще готовится к внесению. Работать осталось немного», — отметил Анатолий Аксаков.
Депутат подчеркнул, что вступить в силу изменения смогут вскоре после рассмотрения, но уже в 2025 году.
В АСВ «Известиям» сообщили, что размер возмещения по счетам эскроу планируется увеличить втрое — сразу до 30 млн рублей. Там отметили, что сегодняшний лимит в 10 млн зачастую уже не покрывает стоимость жилья из-за роста цен на недвижимость. Новостройки за год подорожали на треть, цены на них достигли в РФ в среднем 171 тыс. рублей за квадратный метр, следует из данных ЦБ на II квартал 2024-го. В ЦФО цена на 37% выше, чем в среднем по стране, а в Москве — более чем в два раза.
Эскроу-счет необходим для безопасных расчетов при покупке жилья. Деньги клиента замораживаются до сдачи объекта в эксплуатацию — только после нее застройщик их получает. Такую систему ввели в 2019 году для решения проблемы обманутых дольщиков.
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