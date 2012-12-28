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В России
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сегодня, 10:07
В России назвали топ-35 социально-устойчивых регионов
Рейтинг составлен на основе показателей средней заработной платы, прожиточного минимума, отношения сумм регионального продукта (сумма отгруженных товаров, произведенных работ и оказанных услуг по регионам) к численности экономически активного населения.
В первую десятку вошли Сахалинская области, Москва и ХМАО (поделили пятое место), Санкт- Петербург, Мурманская область и Якутия (эти два региона на седьмой строчке), Красноярский край, Татарстан, а также поделившие десятое место Московская, Иркутская области и Коми.
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