В центре Липецка и в районе улицы Кривенкова пройдут ремонты теплостей: подача тепла будет ограничена
Сегодня в Липецке: найти друг друга или исчезнуть в загробном мире, новогодний корпоратив, отключение горячей воды
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
Происшествия
449
сегодня, 09:51
3
В Липецкой области продолжают гореть несанкционированные свалки
Крупное возгорание произошло в Данкове.
Также за минувшие сутки в селе Шовское Лебедянского района сгорел нежилой полуразрушенный дом, в селе Тюнино Задоского района кто-то сжег мусорный контейнер.
Вечером пожар возник в многоэтажке на улице Хорошавина в Липецке, но очевидцы потушили огонь до приезда пожарных.
0
1
1
0
0
Комментарии (3)