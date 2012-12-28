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сегодня, 09:51
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В Липецкой области продолжают гореть несанкционированные свалки

Крупное возгорание произошло в Данкове.

С установлением сухой погоды в Липецкой области продолжили гореть несанкционированные свалки. Например, 18 ноября в Данкове на улице Свердлова площадь такого пожара составила 500 квадратных метров, а в Липецке на улице Архангельской — 30 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Также за минувшие сутки в селе Шовское Лебедянского района сгорел нежилой полуразрушенный дом, в селе Тюнино Задоского района кто-то сжег мусорный контейнер.

Вечером пожар возник в многоэтажке на улице Хорошавина в Липецке, но очевидцы потушили огонь до приезда пожарных.
МЧС
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Липчанка
сегодня, 12:44
Пора прекратить администрации, отдавать все жизненно важные объекты частным лицам.
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Силикатный
сегодня, 11:41
А что на ул Архангельской несанкционированная свалка? Это же город! Областной центр! Вообще-то на силикатном все контейнерные площадки стали свалками, помойками. Народ платит УК и экопрому. Где деньги Зин?
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ул.Верхняя
сегодня, 10:48
Свалку на ул. Верхней до сих пор не ликвидировали, несмотря на постановление суда о ликвидации свалки от 2019 года. Пять лет администрация города липецка не исполняет постановление суда. Более того, администрация допустила частичную засыпку грунтом части оврага на ул. Верхней частному лицу вопреки запрещению засыпки естественных овражков во избежания подтопления близко расположенными к поверхности земли грунтовыми водами погребов и фундаментов, рядом расположенного, частного сектора и в этой местности.
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