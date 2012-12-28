В Липецкой области продолжают гореть несанкционированные свалки

Крупное возгорание произошло в Данкове.



С установлением сухой погоды в Липецкой области продолжили гореть несанкционированные свалки. Например, 18 ноября в Данкове на улице Свердлова площадь такого пожара составила 500 квадратных метров, а в Липецке на улице Архангельской — 30 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Также за минувшие сутки в селе Шовское Лебедянского района сгорел нежилой полуразрушенный дом, в селе Тюнино Задоского района кто-то сжег мусорный контейнер.Вечером пожар возник в многоэтажке на улице Хорошавина в Липецке, но очевидцы потушили огонь до приезда пожарных.