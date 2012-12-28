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сегодня, 17:28
Диетолог рассказал о питании по «правилу тарелки» для быстрого похудения
Питание по «правилу тарелки» поможет быстро похудеть к Новому году.
«Мы можем использовать некоторые продукты, которые хорошо нас насытят. При этом калорийность будет меньше, но объем продуктов не уменьшится. То есть это не ложка гречневой каши и 50 граммов куриной грудки, а полноценный прием пищи», — рассказал специалист.
Прежде всего, к таким продуктам относится животный белок: мясо, птица, рыба, яйца, творог, а также растительный белок в виде бобовых, — заявил эксперт.
«Увеличивая количество белка, мы весьма эффективно можем снизить и аппетит, и тягу к сладкому», — объяснил Семирядов.
Ещё один способ сделать рацион более насыщенным — увеличить потребление продуктов, богатых клетчаткой: овощей, ягод, фруктов, цельнозерновых круп. Эти продукты замедляют поступление глюкозы в кровь, за счёт чего снижают чувство голода.
Принцип питания, при котором белковые продукты объединяют с клетчаткой, называется «правилом тарелки», — добавил диетолог.
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