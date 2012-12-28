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В России
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сегодня, 16:43
В Госдуму внесли проект по реализации мер противодействия незаконной миграции
Депутаты предложили правительству установить четкие параметры количества и качества привлекаемых из других стран трудовых ресурсов.
«Государственная дума обращается к вам, уважаемый Михаил Владимирович, с просьбой обеспечить надлежащее правоприменение в реализации системных мер противодействия незаконной миграции, а также сформировать в соответствии с компетенцией правительства Российской Федерации системные решения по вопросам трудовой миграции», — говорится в документе, размещенном в думской базе данных.
Проект подготовили комитет Госдумы по контролю и вице-спикер Госдумы, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая. В документе отмечается, что Госдумой сформирована системная законодательная основа противодействия нелегальной миграции, что в свою очередь требует формирования системных решений в вопросах трудовой миграции со стороны правительства РФ и уполномоченных органов исполнительной власти.
Депутаты указали, что сейчас к прямой компетенции правительства отнесены вопросы координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере миграции и обеспечения проведения единой миграционной политики, в том числе утверждение стратегий социально-экономического развития и пространственного развития РФ, порядка разработки прогноза баланса трудовых ресурсов, а также полномочие по установлению допустимой доли иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики.
«В рамках установленных полномочий правительства Российской Федерации Государственная дума предлагает: выработать единые критерии и подходы к регулированию трудовой миграции, установить четкие параметры количества и качества привлекаемых из других государств трудовых ресурсов (с условиями въезда и (или) запрета въезда третьих лиц), их обоснования с учетом потребности рынка труда, правила контролируемого пребывания иностранных граждан в Российской Федерации под сопровождение и ответственность работодателей с полной процедурой идентификации и обеспечительных мер», — следует из проекта.
Также парламентарии предлагают обеспечить учет и анализ сведений о профессиональной специализации приехавших иностранных работников и о работодателях, привлекающих иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности, соотнося данные с подходами к формированию перечней профессий, позволяющих получить в упрощенном порядке вид на жительство, а также разрешение на работу. Кроме того, предлагается "исключить дублирование и создание новых информационных систем, обеспечив надлежащие функционирование, наполнение и статус использования всех существующих информационных систем в сфере миграционного учета».
«Выработать поэтапный план перехода на полный сбор и обработку биометрических персональных данных иностранных граждан в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, процессы аутентификации иностранных граждан с использованием их биометрических персональных данных, проведение государственной геномной регистрации и записи голоса иностранных граждан», -— следует из документа.
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