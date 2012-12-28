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В России
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сегодня, 15:42
В Госдуме не обсуждают ограничение ипотечных ставок
В Госдуме не обсуждается ограничение ставок по ипотеке в России.
По его словам, ставки по кредитам на жилье растут вместе с ключевой ставкой Центробанка, однако в ситуации виновата не политика регулятора, а инфляция. Депутат подчеркнул, что снизить стоимость ипотеки можно только путем снижения инфляции. Депутат подчеркнул, что снизить ставки по ипотеке можно, только достигнув цели по инфляции в 4% годовых.
Аксаков добавил, что Госдума обсудит политику Банка России.
«У ЦБ выхода нет, кроме как повышать ключевую ставку. Самая главная мера — это сбить инфляцию. Будет инфляция четыре процента, значит, и проценты по ипотеке будут около семи процентов, других вариантов нет», — резюмировал он.
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