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В России
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сегодня, 14:30
В Москве приостановили работу школы из-за массового отравления
Роспотребнадзор приостановил работу школы №1512 в Москве, где отравились почти 50 детей.
«14 ноября Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в здании школы в связи с регистрацией нескольких случаев кишечной инфекции. На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов», — сообщила она.
У заболевших детей выявили РНК норовируса второго типа. На время карантина в школе организовали дистанционное обучение. На данный момент специалисты выясняют причины и условия возникновения вспышки инфекции, — пишет Lenta.ru.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал об отравлении почти 50 детей в московской школе. Отмечалось, что заражение норовирусом произошло через воду в кулере. По словам родителей, учащиеся стали жаловаться на недомогание еще на прошлой неделе.
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