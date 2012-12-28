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сегодня, 12:57
В Госдуме одобрили закон о новых штрафах за несоблюдение требований к содержанию животных
Комитет Государственной думы одобрил увеличение штрафов за нарушение требований к содержанию домашних животных.
Документ был внесен в Госдуму Московской областной думой в декабре 2021 года. Им предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Изначально законопроектом устанавливались штрафы до 10 тысяч рублей за данное правонарушение.
Поправками ко второму чтению законопроекта устанавливается, что несоблюдение требований к содержанию домашних животных влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.
Также поправками устанавливается, что административная ответственность не применяется к владельцу животного в случае, если такое нарушение допущено в результате действий (бездействия) иного лица, осуществляющего либо обязанного по поручению владельца животного осуществлять непосредственный надзор за животным, а также в случае, если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц, — передает РИА Новости.
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