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сегодня, 12:21

В РФ обновили исторический максимум розничные продажи алкоголя

С января по октябрь в России в рознице было продано 184,2 млн дал алкогольной продукции.

В январе-октябре 2024 года в России в розничной торговле было продано 16,3 млн декалитров (дал) игристых (шампанских) вин, что на 10,9% больше, чем годом ранее, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

Уточняется, что это один из самых высоких темпов роста продаж на алкогольном рынке. Близкой была динамика продаж ликерных вин — рост на 9,9%, до 1,073 млн дал.

Продажи водки выросли на 0,7%, до 62,5 млн дал, коньяка - на 3,5%, до 11,3 млн дал, ликеро-водочных изделий — на 16,6%, до 13,2 млн дал.

Всего продажи спиртных напитков составили 98,3 млн дал, что на 4,5% больше, чем за 10 месяцев прошлого года.

Виноградных вин было продано 46,9 млн дал, что на 0,9% больше прошлогоднего.

В то же время продажи слабоалкогольной продукции упали почти на 20%, до 11,4 млн дал.

Всего алкогольной продукции (за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе-октябре в РФ было продано 184,2 млн дал, что на 0,8% больше, чем годом ранее.
алкоголь
цены
экономика
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