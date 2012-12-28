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В России
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сегодня, 12:21
В РФ обновили исторический максимум розничные продажи алкоголя
С января по октябрь в России в рознице было продано 184,2 млн дал алкогольной продукции.
Уточняется, что это один из самых высоких темпов роста продаж на алкогольном рынке. Близкой была динамика продаж ликерных вин — рост на 9,9%, до 1,073 млн дал.
Продажи водки выросли на 0,7%, до 62,5 млн дал, коньяка - на 3,5%, до 11,3 млн дал, ликеро-водочных изделий — на 16,6%, до 13,2 млн дал.
Всего продажи спиртных напитков составили 98,3 млн дал, что на 4,5% больше, чем за 10 месяцев прошлого года.
Виноградных вин было продано 46,9 млн дал, что на 0,9% больше прошлогоднего.
В то же время продажи слабоалкогольной продукции упали почти на 20%, до 11,4 млн дал.
Всего алкогольной продукции (за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе-октябре в РФ было продано 184,2 млн дал, что на 0,8% больше, чем годом ранее.
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