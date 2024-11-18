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В России
20 минут назад
«Ведомости» сообщают о повышении штрафов за нарушение ПДД
С начала следующего года в России могут быть увеличены штрафы за определенные нарушения правил дорожного движения.
По данным издания, предлагается изменить штрафы за следующие нарушения ПДД.
Так, штраф за нарушение правил применения ремней безопасности предлагают увеличить с 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., а штраф за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление вырастет с 30 тыс. до 45 тыс. руб. Изменится размер штрафов за превышение скорости: вместо 500-5 тыс. руб. будет 750-7,5 тыс. руб.
Штрафы за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки изменятся с 500-5 тыс. руб. на 750-7 тыс. руб. За причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД штраф увеличат с 2,5 тыс. -5 тыс. до 3,7 тыс.-7,5 тыс. руб., а среднего - с 10 тыс.-20 тыс. до 15 тыс.-30 тыс. руб.
Предлагается и изменить условия досрочной оплаты штрафа. Сейчас при нарушении большинства ПДД автовладелец в течение 20 дней может заплатить только 50% штрафа. После принятия изменений нужно будет платить 75% от штрафа, но срок льготной оплаты вырастет до 30 дней.
По данным издания, проект предлагается рассмотреть на правительственной комиссии по законопроектной деятельности 18 ноября.
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