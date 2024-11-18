Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Электро-олимпиада: «АВС-электро» третий год подряд определяет лучшего электромонтажника
Бизнес
В Липецке в темноте на пешеходном переходе сбили женщину
Происшествия
В Ельце образовалась дыра в земле глубиной несколько метров
Общество
В Липецке в гараже заперли собаку – она громко воет
Общество
Уполномоченный по правам ребёнка осудил женщину, которая закрылась в машине с сыном, чтобы помешать эвакуаторщикам
Общество
В районе Сырского Рудника загорелась баня
Происшествия
В Христорождественском соборе началась панихида по жертвам ДТП
Общество
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: первая новогодняя ёлка, липецкие начальники любят материться на работе
Общество
Два человека погибли в слетевших с дорог машинах
Происшествия
«Нам даже не дали вынести свои вещи»: в Задонске снесли спорный дом
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: первая новогодняя ёлка, липецкие начальники любят материться на работе
Общество
Трое таксистов без прав, и разыскиваемый за пьяную езду: полицейские снова искали мигрантов-нарушителей
Общество
На горбатом мосту устанавливают чугунную решетку с рисунком «Яуза»
Общество
«Нам даже не дали вынести свои вещи»: в Задонске снесли спорный дом
Общество
18-летней липчанке удалили заполнившую всю брюшную полость опухоль
Здоровье
На кольце в «Университетском» столкнулись три автомобиля
Происшествия
В ряженке нашли кишечную палочку: поставщику это стоило участия в госзакупках
Общество
30-летний липчанин заплатил за интим 229 тысяч рублей
Происшествия
Два человека погибли в слетевших с дорог машинах
Происшествия
56-летняя женщина погибла в горящем доме
Происшествия
Читать все
В России
20 минут назад

«Ведомости» сообщают о повышении штрафов за нарушение ПДД

С начала следующего года в России могут быть увеличены штрафы за определенные нарушения правил дорожного движения.

В России с 1 января могут увеличить штрафы за нарушение ряда Правил дорожного движения (ПДД), — пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующий проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП).

По данным издания, предлагается изменить штрафы за следующие нарушения ПДД.

Так, штраф за нарушение правил применения ремней безопасности предлагают увеличить с 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., а штраф за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление вырастет с 30 тыс. до 45 тыс. руб. Изменится размер штрафов за превышение скорости: вместо 500-5 тыс. руб. будет 750-7,5 тыс. руб.

Штрафы за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки изменятся с 500-5 тыс. руб. на 750-7 тыс. руб. За причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД штраф увеличат с 2,5 тыс. -5 тыс. до 3,7 тыс.-7,5 тыс. руб., а среднего - с 10 тыс.-20 тыс. до 15 тыс.-30 тыс. руб.

Предлагается и изменить условия досрочной оплаты штрафа. Сейчас при нарушении большинства ПДД автовладелец в течение 20 дней может заплатить только 50% штрафа. После принятия изменений нужно будет платить 75% от штрафа, но срок льготной оплаты вырастет до 30 дней.

По данным издания, проект предлагается рассмотреть на правительственной комиссии по законопроектной деятельности 18 ноября.
штрафы
ПДД
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru