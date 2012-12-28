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В России
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53 минуты назад
Прощание и похороны экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина пройдут 19 ноября
Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин скончался на 58-м году жизни.
«Прощание и похороны пройдут 19 ноября, о месте сообщим позднее, пока решаются организационные моменты», — уточнил он.
Ранее супруга артиста сообщила, что музыкант умер в возрасте 57 лет. Знакомый певца, музыкальный обозреватель Владимир Полупанов пояснил, что у Левкина была тяжелая стадия лейкоза, — передает ТАСС.
Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. С шести лет занимался музыкой. Его карьера в группе «На-На» началась с кастинга, который проводил продюсер Бари Алибасов в 1989 году, и продолжалась до 1998 года.
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