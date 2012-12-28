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В России
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сегодня, 09:59

За ночь над пятью регионами РФ было уничтожено 59 беспилотников

Средства противовоздушной обороны в ночь на 18 ноября сбили над регионами России 59 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 59 украинских БПЛА над Московской, Брянской, Курской, Белгородской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что два БПЛА уничтожены над территорией Московской области, сорок пять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, шесть – над территорией Курской области, три – над территорией Белгородской области и три – над территорией Тульской области, – говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена была атака беспилотника, летевшего на Москву. Также атака беспилотника была успешно отражена в Павлово-Посадском городском округе. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, – заявил Собянин в своем Телеграм-канале.
беспилотники
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