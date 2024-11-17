Уполномоченный по правам ребёнка осудил женщину, которая закрылась в машине с сыном, чтобы помешать эвакуаторщикам
Уполномоченный по правам ребёнка осудил женщину, которая закрылась в машине с сыном, чтобы помешать эвакуаторщикам
В России
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вчера, 23:05
В Подмосквье мастиф растерзал домработницу
По сведениям издания, сосед предпринимателя заметил окровавленную женщину, когда посмотрел из окна на участок. Рядом бегал разъяренный пес огромных размеров.
Когда по вызову прибыли сотрудники полиции, собака пыталась наброситься и на них. Оперативникам, чтобы пройти внутрь двора, пришлось пристрелить животное.
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