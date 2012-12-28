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вчера, 22:58

В Карелии из-за шторма без света остались несколько населенных пунктов

В Карелии из-за шторма без света остались несколько поселков в семи районах республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу филиала компании «Россети Северо-Запад».

Из-за шквалистого ветра, снега с дождем и колебаний температуры обесточены населенные пункты в Прионежском, Пряжинском, Кондопожском, Олонецком, Лахденпохском, Пудожском и Медвежьегорском районах.

Над ликвидацией последствий непогоды работают 28 аварийных бригад. Сотрудникам приходится расчищать подходы к линиям электропередач от поваленных деревьев, действует особый режим, привлечены все силы и средства. Энергетики работают круглосуточно, все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.
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