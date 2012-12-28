Уполномоченный по правам ребёнка осудил женщину, которая закрылась в машине с сыном, чтобы помешать эвакуаторщикам
Уполномоченный по правам ребёнка осудил женщину, которая закрылась в машине с сыном, чтобы помешать эвакуаторщикам
В России
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вчера, 22:52
Прокуратура изучает инцидент с «Ласточкой» в Петербурге
Поезд следовал из Санкт-Петербурга в сторону Выборга. На станции «Ланская» поезд стоял долгое время, пока пассажирам не объявили, что далее электричка не пойдёт. Добираться до мест назначения людям пришлось другим рейсом. Сообщается, что многие застряли на «Ланской» на 1,5 часа.
Прокуратура устанавливает причины этой аварийной остановки «Ласточки» и проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. Электропоезд отправлен в ремонтное депо. Предварительно заявляется о технической неисправности состава.
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