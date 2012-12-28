В России
192
вчера, 23:40
В Воронежской области открылся завод по переработке амаранта
Старт работе предприятия дали губернатор Александр Гусев, заместитель председателя правительства региона Виктор Логвинов и председатель Совета директоров научно-производственного холдинга (НПХ) «АмарантАгро» Олег Шарыкин.
Более 1,5 миллиарда в строительство первой очереди завода вложила компания «Русская Олива».
На предприятии планируют выпускать гранолу, крупы, муку и масло из амаранта. Амарант снижает уровень холестерина и имеет антиоксидантные свойства. Также в нём содержится большое количество кальция и фосфора.
0
0
0
1
0
Комментарии