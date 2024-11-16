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вчера, 23:29
Обломки беспилотника повредили несколько домов в Калужской области
«Сегодня утром на окраине г. Людиново произошел взрыв БПЛА. По предварительной информации, в результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автотранспортных средств, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — заявил Шапша.
Губернатор добавил, что глава администрации района Стефан Перевалов организует оперативный штаб для того, чтобы оценить повреждения и определить необходимую помощь для пострадавших.
В Людиново расположена нефтебаза, которую ранее уже атаковали беспилотники.
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