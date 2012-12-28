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сегодня, 15:47

В Чувашии 171 человек отравился в школьной столовой выросло

В Новочебоксарске число отравившихся в школьной столовой выросло до 171. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Минздрава региона.

"Количество госпитализированных детей остается прежним - шесть пациентов в средней степени тяжести. 165 пациентов, включая одного взрослого, проходят лечение амбулаторно", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что их жизни ничего не угрожает, оказывается необходимая медицинская помощь, дети находятся под пристальным наблюдением участковых педиатров.

После проведения санитарно-эпидемиологического расследования в школе у отравившихся обнаружили РНК норовируса. Ситуация находится на контроле главы Чувашии Олега Николаева и соответствующих ведомств.
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