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Неделя 48
Досрочное погашение кредита: снизить сумму платежа или уменьшить срок?
Общество
В Липецкой области днем потеплеет до +7
Погода в Липецке
В Христорождественском соборе началась панихида по жертвам ДТП
Общество
Читать все
В России
289
вчера, 15:43

В Кузбассе в шахте произошел горный удар

Подземный толчок произошел ночью 16 ноября, в результате чего обрушилась горная масса с кровли шахты. В МЧС РФ подтвердили, что травмы получил один из горняков, второй горняк находится под завалом, сообщает ТАСС.

Эвакуированы 182 шахтера, на месте работают 25 специалистов и 5 единиц техники МЧС России.

По данным экстренных служб, у пострадавшего сотрясение головного мозга, его жизни ничего не угрожает. Спустя несколько часов произошел повторный горный удар. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Работа шахты приостановлена.

Сейчасспасатели возобновили разбор завалов в шахте "Таштагольская"

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что поставил на личный контроль ситуацию с разбором завалов и поиском пропавшего горняка.
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