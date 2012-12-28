Кто хочет, тот зарабатывает больше генерального директора

АО «Липецкие автобусные линии» приглашает водителей, им гарантируется комфортное рабочее место, высокие заработки и полный соцпакет сотрудника предприятия, принадлежащего государству..

В конце прошлого года GOROD48 рассказал о том, как обстоят дела у крупнейшего перевозчика региона, АО «Липецкие автобусные линии», недавно вышедшего из глубокого кризиса. Тогда же гендиректор компании Александр Соколов сообщил о ближайших планах компании. С тех пор прошел год. Удалось ли достичь намеченного?

— Александр Алексеевич, год назад вы говорили о задаче: «ЛАЛ» должен стать лучшим перевозчиком Липецкой области. Получилось?

— Думаю да. Но, конечно, правильнее, чтобы нам такую оценку поставили пассажиры. В любом случае, сейчас наша повседневная работа – поддерживать статус одного из лучших региональных перевозчиков. Это непросто, ведь статичного положения на таком динамичном рынке, как наш, достигнуть невозможно. Став первым, ты только осложняешь себе жизнь (смеется). Ведь высокий стандарт нужно выдерживать уже постоянно.

— В 2021 году, когда вы возглавили предприятие как антикризисный менеджер, все было плохо: большая кредиторская задолженность, долги по коммунальным услугам, заработной плате. На долю «ЛАЛа» приходилась всего треть внутриобластных и пригородных маршрутов. Как обстоят дела сейчас?

— К нашему счастью, о том, что было три года назад, коллектив уже забыл. Всем кажется, что всегда вовремя платили зарплаты и премии. И это хорошо. Но мы живем не в вакууме. Как у любого предприятия, перед нами стоят как внешние вызовы, так имеются и внутренние проблемы. В 2021-2022 годах нашими приоритетами было погашение долгов перед бюджетом и контрагентами, долгов по зарплате, увеличение чистых активов, которые тогда были меньше нашего уставного капитала. Затем занялись обновлением нашего парка, с чем мы тоже теперь справляемся. Уверен, мы достигнем целей, указанных президентом России, и к 2030 году полностью обновим всю нашу технику. Мы регулярно поднимаем заработную плату. На это направляем все наши свободные ресурсы. Сейчас акцент внимания сместили на обновление производственной базы. Все наши цеха и оборудование — 70-80 годов. Трансформаторы, сети, котельная, автоматизированная мойка — они выработали по полтора-два своих ресурса. Всю эту инфраструктуру нужно менять.

— Где же на это взять средства?

— Вот этим и проверяется профессионализм управленцев! У нас нет дополнительных источников дохода кроме нашей транспортной работы. Поэтому нужно правильно распорядиться тем, что мы имеем.

Прошлой зимой, например, случилась авария на наших электросетях. Нам нужно было срочно найти деньги на замену перегоревшего кабеля. И это сразу стало задачей номер один. Как не было бы экономически трудно, а обновлять основные фонды нужно своевременно, чтобы потом не пытаться исправить аварийную ситуацию в авральном режиме. Безусловно, мы взаимодействуем с областным управлением дорог и транспорта, с правительством области. Сейчас нам нужно решить еще одну проблему: поменять на более современный интроскоп на центральном автовокзале. Тот, что есть, мы максимально обновили, но жизнь требует от нас максимального внимания к обеспечению безопасности на транспорте.

— Еще недавно в парке «ЛАЛа» были чадящие «Икарусы» и немецко-шведский автопром с 30-летним пробегом. Какой сейчас средний возраст техники?

— Средний возраст нашей техники теперь — меньше шести лет. За последние три года мы купили более 30 новых автобусов. У нас осталось в эксплуатации два возрастных автобуса, но и то после полного капремонта.

— На вашем столе стоит модель китайского автобуса «Ютонг». Их партию вы купили летом прошлого года. На кого сейчас равняетесь: на наш автопром, тот же «КамАЗ», или уже на Китай?

— Ориентируемся на ту технику, которая нравится пассажирам. Она должна быть безопасной и комфортной. С обогревом зимой и с системой охлаждения воздуха летом. Но наши желания ограничены нашими возможностями. Финансовая модель транспортных компаний не та, чтобы можно было быстро обновить парк за счет собственных средств.

В 2023 году у нас была возможность по специальному казначейскому кредиту с поддержкой правительства области купить 11 новых автобусов марки «НЕФАЗ». Это лучшие из отечественных автобусов, кстати. Если говорить о «китайцах», то мы можем купить их только на собственные средства или в лизинг. Но так как это иностранная техника, то ни о какой льготной лизинговой схеме не может быть и речи. При сегодняшней ставке Центробанка покупать технику в кредит практически нереально. Но нам, чтобы соответствовать современным требованиям, нужно ежегодно приобретать 10 машин. В этом году мы купили шесть новых машин, которые уже возят пассажиров. Один из них, прекрасный «Ютонг-Турист», приобретен на наши собственные средства. Два больших «НЕФАЗа» и три автобуса среднего класса «Вега» от Камского автозавода куплены по схеме льготного лизинга. В среднем новый отечественный автобус стоит 15 миллионов рублей — на пару миллионов больше, чем в прошлом году. К концу года мы хотим купить еще три новых машины.

— Вы же по образованию экономист, и даже признавались лучшим бухгалтером России. Рост цен на резину, горючее, запчасти, новую технику делает экономически уязвимым любого перевозчика. Представьте ЛАЛ в цифрах: дебет-кредит, расходы-доходы…

— В нашем бизнесе практически не бывает высокой рентабельности. Мы понимаем, что деньгами нужно правильно распоряжаться, поэтому ведем достаточно консервативную экономическую политику, не берем невыполнимых обязательств. В итоге в этом году мы вырастем на 28% по доходам и выйдем на 25% роста по расходам. То есть, несмотря на все происходящее, мы добились превышения доходов над расходами, что было непросто.

Возьмем топливо. С лета прошлого года оно подорожало более чем на 20%, с января этого — на 10%. Топливо — вторая расходная статья перевозчика после расходов на заработную плату. Прокладки, фильтры и другие расходники выросли с начала года на 10-15%, аккумуляторы — на 13-15%. Но почему мы в плюсе? Потому что на предприятии собралась отличная команда управленцев. Чтобы не нарваться на контрафакт, мы тщательно фиксируем качество товара, необходимого для транспортной работы. Мы можем ошибиться один раз, но второго прокола не будет — так у нас организована работа. Например, мы купили прибор, который позволяет тестировать свечи при их приемке на склад. Некачественные мы сразу возвращаем продавцу. Все такие вещи мы сразу обговариваем с нашими контрагентами.

— В прошлом году вы обещали одеть водителей в форму с логотипом ЛАЛа, которая, как вы правильно сказали, дисциплинирует. Получилось?

— Частично. Одели в форму водителей на основных маршрутах и тех, кто обслуживает пассажиров на новых автобусах. Предоставили им по два комплекта, чтобы один был сменным. Посмотрим, кстати, на передовиков отрасли. Как обстоят дела с формой у них? Никогда не зазорно перенимать опыт.

— Ситуацию на рынке рабочих специальностей в России официально называют непростой. За водителей категории «D», «Е», «С» идет чуть ли не война. Как у вас дела с кадрами? Что вы предлагаете водителям по зарплате, соцпакету?

— Ситуация действительно не простая. Нам не хватает порядка четверти водителей. Сейчас наш главный приоритет — заработная плата. В этом году у наших водителей она выросла на 51,3%. Если в январе у нас средняя заработная плата была 41 тысяча, то сейчас — 67,5 тысячи. И к концу года она будет еще больше.

Конечно, такие деньги нужно зарабатывать. Кто хочет зарабатывать — мы такую возможность предоставляем. Некоторые водители зарабатывают больше, чем генеральный директор. Сейчас заработная плата за сто тысяч — не редкость для наших водителей. Если водитель в общем работает 12 часов, его общее время работы оплачивается по одной ставке, линейное, когда он за рулем, — по другой, двойной. Я общаюсь с другими перевозчикам и знаю, что водители у них проводят за рулем и 10 часов линейного времени, и больше.

Двери нашего предприятия открыты для водителей. Мы готовы принимать людей как с опытом, так и тех, кто ни разу не сидел за рулем автобуса, у кого нет категории «D». Таким мы выплачиваем стипендию на время обучения, сопровождаем до сдачи экзамена и потом трудоустраиваем. Соцпакет у нас стандартный – полный. Это оплата больничных, отпусков, времени ремонта, материальная помощь, различные выплаты в зависимости от жизненных ситуаций. Все в соответствии с нашим коллективным договором. Тот, кто думает о своем будущем, понимает, что белая заработная плата — это, в том числе, его будущая пенсия. Хотим мы того или нет — у нас всех в перспективе заслуженный отдых. И голову нужно включать еще в молодости. А еще мы оплачиваем за простой, за время ремонта, который выполняют наши ремонтники. У нас прекрасная ремонтная база, и водитель не пачкает рук без крайней на то необходимости.

— Традиционный вопрос в конце интервью — планы на следующий год? Вам же предстоит заключать новые двухлетние контракты на пассажирские перевозки, например…

— Поставили перед собой непростую задачу – повышение культурного уровня нашего персонала, в первую очередь водителей. Думаю, это слабое место не только у нас, но и у всех перевозчиков. Вежливость водителя плюс его поведение за рулем. Мы — сервисная служба. Водители контактируют с заказчиком, пассажиром, тем, кто платит деньги за транспортную услугу. Кстати, мы считаем, что должна быть введена ответственность за безбилетный проезд, чтобы не только для водителя было наказание. В большинстве регионов она уже действует, у нас пока нет. У пассажира должен быть билет. И за попытку проехать зайцем должен полагаться штраф.

Уже готовимся к торгам. Конечно, нам бы хотелось, чтобы контракты заключили на как можно больший срок. Чтобы мы могли планировать свою деятельность на несколько лет вперед, оценивать свои возможности с учетом дефицита кадров с теми объемами транспортной работы, на которые мы будем претендовать. А приоритеты у нас те же: рост зарплаты, обновление материальной базы и подвижного состава.

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