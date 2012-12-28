На Камчатке спасают выбросившуюся на берег косатку

Морское животное подтащили ближе к воде с помощью большегрузной техники. Волонтеры и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам вручную обливают косатку водой, чтобы предотвратить пересыхание кожи.