Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На улице Папина изменена схема движения
Общество
С липецкого предпринимателя требуют 200 000 рублей за название круассанов
Общество
Водитель «Мерседеса» не справился с управлением и вылетел в кювет — пострадал пассажир
Происшествия
Канализационный клубок на Фрунзе: принято одноразовое решение
Общество
Завтра в Липецке очередная репетиция зимы
Погода в Липецке
У жителя Камчатки приставы конфисковали квартиру в Липецке
Общество
Циклон принесет в Липецкую область небольшой снег
Погода в Липецке
Суд встал на сторону добринца, на которого взяли кредит мошенники
Происшествия
Сегодня в Липецке: мокрый снег, как бороться с диабетом, инфоцыганку посадили в тюрьму
Общество
В Ельце столкнулись три автомобиля
Происшествия
Читать все
Двоих участников стрельбы у пивбара на Депутатской оштрафовали на 40 000 рублей
Происшествия
Два автомобиля перевернулись за вчерашний день
Происшествия
Сегодня в Липецке: мокрый снег, как бороться с диабетом, инфоцыганку посадили в тюрьму
Общество
Автоинспекторы помогли доставить в больницу женщину с внезапно начавшимися родами
Общество
Липчанин из аварийного дома в 9-м микрорайоне отсудил у страховой компании почти 3,2 миллиона рублей
Общество
Бывший сотрудник маркетплейса украл из пункта выдачи три планшета и ресивер
Происшествия
40-летний ельчанин перевёл мошенникам два миллиона рублей
Происшествия
44-летний мужчина погиб в пожаре на улице Варшавской
Происшествия
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Директора строительной компании оштрафовали на 311 тысяч рублей за срыв ремонта кровли детского сада
Общество
Читать все
В России
42
37 минут назад

На Камчатке спасают выбросившуюся на берег косатку

Морское животное подтащили ближе к воде с помощью большегрузной техники. Волонтеры и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам вручную обливают косатку водой, чтобы предотвратить пересыхание кожи.

Молодая самка косатки выбросилась на берег у села Устьевое в Соболевском районе Камчатки, – передает ТАСС.

Сотрудники МЧС и волонтеры борются за жизнь раненой косатки на берегу Охотского моря – ее обнаружили этим утром.

Животное в тяжелом состоянии. Счет времени идет на минуты – хищник уже начал задыхаться без воды.

«В 1 км от устьев в селе Устьевое в сторону Усть-Большерецка выбросило косатку. Состояние животного, к сожалению, плохое. Раны на теле и потрескавшаяся кожа. Видимо, давно лежит. Волонтеры и спасатели начинают спасоперацию. Но в этот раз шансов гораздо меньше», - заявил министр по ЧС региона Сергей Лебедев.

Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, люди поливали косатку морской водой, чтобы ее кожа не сохла. Для поступления воды от моря был вырыт небольшой канал.

Позже в ведомстве заявили, что косатку с помощью большегрузной техники переместили к Охотскому морю.

«Косатка находилась в крайне тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.

Уточняется, что идет прилив, поэтому есть надежда, что животное уплывет в море. На месте работают волонтеры и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

Почему кит выбросился на берег, пока неизвестно. Могли сбиться эхорадары, когда самка охотилась в стесненных условиях на мелководье во время отлива. Это стайные животные, но других особей поблизости нет.
происшествия
спасение
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru