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В России
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37 минут назад
На Камчатке спасают выбросившуюся на берег косатку
Морское животное подтащили ближе к воде с помощью большегрузной техники. Волонтеры и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам вручную обливают косатку водой, чтобы предотвратить пересыхание кожи.
Сотрудники МЧС и волонтеры борются за жизнь раненой косатки на берегу Охотского моря – ее обнаружили этим утром.
Животное в тяжелом состоянии. Счет времени идет на минуты – хищник уже начал задыхаться без воды.
«В 1 км от устьев в селе Устьевое в сторону Усть-Большерецка выбросило косатку. Состояние животного, к сожалению, плохое. Раны на теле и потрескавшаяся кожа. Видимо, давно лежит. Волонтеры и спасатели начинают спасоперацию. Но в этот раз шансов гораздо меньше», - заявил министр по ЧС региона Сергей Лебедев.
Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, люди поливали косатку морской водой, чтобы ее кожа не сохла. Для поступления воды от моря был вырыт небольшой канал.
Позже в ведомстве заявили, что косатку с помощью большегрузной техники переместили к Охотскому морю.
«Косатка находилась в крайне тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.
Уточняется, что идет прилив, поэтому есть надежда, что животное уплывет в море. На месте работают волонтеры и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.
Почему кит выбросился на берег, пока неизвестно. Могли сбиться эхорадары, когда самка охотилась в стесненных условиях на мелководье во время отлива. Это стайные животные, но других особей поблизости нет.
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