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В России
18
7 минут назад

ФАС сообщает о соглашениях по сдерживанию цен на масло в 21 российском регионе

По данным Росстата, за неделю сливочное масло в России подорожало на 1,2%, с начала года стоимость продукта увеличилась на 28,36%.

Соглашения о добровольном снижении или сдерживании цен на сливочное масло с предпринимателями заключили власти 21 региона России, — передает ТАСС.

«В 21 регионе заключены соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло. Соблюдение заключенных соглашений будет способствовать стабилизации цен и повышению доступности товара для граждан», — говорится в сообщении.

Соглашения о добровольном снижении или фиксации цен на сливочное масло заключены вследствие работы территориальных органов ФАС с властями регионов и местными предпринимателями.

Они действуют в Амурской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Калужской, Кировской, Московской, Орловской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Новосибирской, Саратовской, Херсонской, Челябинской областях, Республиках Коми, Крым, ДНР и ЛНР, Ставропольском и Хабаровском краях, — рассказали в ФАС.
сливочное масло
экономика
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