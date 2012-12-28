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В России
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54 минуты назад
После обрушения автомобильного моста в Крыму было прервано движение поездов
Из-за обвала моста железнодорожное сообщение между Крымом и Запорожьем для грузовых перевозок приостановили. Обрушение моста на участке Джанкой - Воинка произошло вечером 13 ноября. В СК РФ сообщили, что причиной обрушения моста стала перегруженная фура.
Уточняется, что в момент происшествия на мосту находились легковушка и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали 2 пострадавших и передали медикам.
Пострадавшие были доставлены в ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница». По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Второму пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь, от госпитализации отказался.
В настоящее время заканчивается расчистка железнодорожных путей на месте обрушения моста в Джанкойском районе. В 11.00 движение пригородных поездов будет восстановлено в полном объеме, — сообщает в своем Telegram–канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков со ссылкой на Минтранс Крыма.
На месте работают 43 специалиста и 16 единиц техники.
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