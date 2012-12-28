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В России
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54 минуты назад

После обрушения автомобильного моста в Крыму было прервано движение поездов

Из-за обвала моста железнодорожное сообщение между Крымом и Запорожьем для грузовых перевозок приостановили. Обрушение моста на участке Джанкой - Воинка произошло вечером 13 ноября. В СК РФ сообщили, что причиной обрушения моста стала перегруженная фура.

МЧС России по республике Крым сообщает в Телеграм-канале, что автомобильный мост между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе обрушился над железнодорожным полотном, повреждено дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Поезда дальнего следования идут по другой. Для движения автомобилей составлена схема объезда. По данным СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры.

Уточняется, что в момент происшествия на мосту находились легковушка и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали 2 пострадавших и передали медикам.

Пострадавшие были доставлены в ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница». По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Второму пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь, от госпитализации отказался.

В настоящее время заканчивается расчистка железнодорожных путей на месте обрушения моста в Джанкойском районе. В 11.00 движение пригородных поездов будет восстановлено в полном объеме, — сообщает в своем Telegram–канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков со ссылкой на Минтранс Крыма.

На месте работают 43 специалиста и 16 единиц техники.


Крым
обрушение моста
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