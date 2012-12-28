После обрушения автомобильного моста в Крыму было прервано движение поездов

Из-за обвала моста железнодорожное сообщение между Крымом и Запорожьем для грузовых перевозок приостановили. Обрушение моста на участке Джанкой - Воинка произошло вечером 13 ноября. В СК РФ сообщили, что причиной обрушения моста стала перегруженная фура.