Маткапитал предложили разрешить тратить на лечение

Россиянам хотят дать право использовать средства материнского капитала на лечение, если необходимые процедуры не предусмотрены полисом обязательного медицинского страхования (ОМС). С такой просьбой к зампреду правительства Татьяне Голиковой обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщают «Известия».

В документе говорится, что сегодня многие семьи сталкиваются с финансовыми трудностями, если им необходимо оплатить дорогостоящее лечение, например, длительные курсы терапии или специализированную помощь.«Расширение использования маткапитала на лечение не только ребенка, но и его родителей позволит значительно повысить доступность медицинских услуг и снизить финансовую нагрузку на семью. Кроме того, здоровые родители могут лучше заботиться о своем ребенке, что позитивно сказывается на его эмоциональном и физическом состоянии», — говорится в обращении к Голиковой.По мнению Чернышова, составить список медуслуг, которые можно будет оплатить за счет материнского капитала, должен Минздрав.Парламентарий подчеркнул, что в ряде субъектов России уже разрешили использовать средств региональных маткапиталов на медуслуги для детей. Например, с этого года в Санкт-Петербурге ими можно оплатить лечение зубов и глаз. В ЯНАО, Ростовской и Томской — любую медицинскую помощи по назначению врача, в Ленинградской области — лечение зрения.Расширение возможностей использования маткапитала на лечение поддерживают в комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.