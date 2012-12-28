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сегодня, 16:33
В Севастополе временно приостановил движение морской пассажирский транспорт
В Севастополе временно закрыли рейд в бухте, что привело к приостановке движения морского пассажирского транспорта.
«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — говорится в сообщении.
Рейд в бухте закрыт. О причинах приостановки не сообщается, — передает РИА Новости.
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