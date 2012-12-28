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В России
28 секунд назад
В РФ пока не планируется новых льготных ипотечных программ
Кабмин их не разрабатывает, пока инфляция и ключевая ставка не снизятся.
Он уточнил, что кабмин их не разрабатывает, пока инфляция и ключевая ставка не снизятся. По его словам, в настоящее время в РФ действуют семейная ипотека, ипотека для специалистов IT и сельская ипотека.
«По остальным [программам] пока, так как это капиталозатратное для бюджета мероприятие, мы расширяться пока не будем. Будем ждать, пока инфляция и ставка снизятся», — сказал вице-премьер.
Он добавил, что пока в приоритете у властей борьба с инфляцией, которая не должна разгоняться, — передает Bfm.ru. В зависимости от этого фактора будут приниматься дальнейшие решения, в том числе и о судьбе льготной ипотеки, — отметил он.
«Вопрос по ипотеке будет взвешенно оцениваться. Мы по итогам года договорились, что оценим, какая ситуация и какие планы на следующий год. Мы будем донастраивать», — пояснил Хуснуллин.
Вице-премьер подчеркнул, что сейчас около 20 регионов формируют основную часть рынка жилья, и трактовал это как «перекос». «Мы должны посмотреть, поддерживать или не поддерживать эти 20 регионов. Пока мы склоняемся, что надо поддерживать там, где спрос меньше. Нужно поддерживать не спрос, а предложение. По ряду регионов, где низкие цены и низкая доходность стройки - мы будем в первую очередь поддерживать эти регионы», — резюмировал вице-премьер РФ.
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